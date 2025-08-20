Wie ein neues Weinfest im Erzgebirge Tausende Besucher anziehen soll

Die Weinfeste in Chemnitz oder Zwickau locken Zehntausende Besucher. Erstmalig lädt nun Oelsnitz zur „Weinreise“ ein. Diese soll nicht ein Fest, sondern eine neue Tradition werden. Wie das?

Die Gläser klirren, der Duft von Flammkuchen liegt in der Luft – und mitten im Bürger- und Familienpark lädt das erste Weinfest der Stadt zum Verweilen ein. Was bislang in der Region fehlte, soll nun den Veranstaltungskalender bereichern: Ein Wochenende lang dreht sich bei der „Oelsnitzer Weinreise" alles um edle Tropfen, gesellige Runden...