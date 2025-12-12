„Wie schön, dass ich am Leben bin“ – Gastwirt aus dem Erzgebirge meistert Neuanfang nach schwerem Unfall

Stollberg
Ein Moment verändert alles: Nach einem Motorradunfall hat Alexander Schnerrer seinen Unterschenkel verloren. Doch statt zu verzweifeln, startet der Zwönitzer mit unglaublicher Stärke und Lebensmut neu durch.
Der 7. Juni ist ein sonniger Frühsommertag. In der Zwönitzer Gaststätte „Zur Börse“ bereitet Küchenchef Alexander Schnerrer alles für eine Feier zur Taufe vor, nimmt unter anderem Kuchen für die festliche Kaffeetafel entgegen. Weil das Wetter so einladend ist und ihm noch etwas Zeit bleibt, steigt er spontan aufs Motorrad. Sein Plan:...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.