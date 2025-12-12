MENÜ
  • „Wie schön, dass ich am Leben bin“ – Gastwirt aus dem Erzgebirge meistert Neuanfang nach schwerem Unfall

Alexander Schnerrer vor seinem Restaurant „Zur Börse“.
Alexander Schnerrer vor seinem Restaurant „Zur Börse“. Bild: Carsten Wagner
Alexander Schnerrer steht wieder in der Küche der Gaststätte „Zur Börse“.
Alexander Schnerrer steht wieder in der Küche der Gaststätte „Zur Börse“. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Das Bein und die Prothese sollen Alexander Schnerrer viele Jahre tragen.
Das Bein und die Prothese sollen Alexander Schnerrer viele Jahre tragen. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Albin Mayer (rechts) und sein Sohn Johannes von der Orthopädietechnik Mayer und Behnsen.
Albin Mayer (rechts) und sein Sohn Johannes von der Orthopädietechnik Mayer und Behnsen. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Stollberg
„Wie schön, dass ich am Leben bin“ – Gastwirt aus dem Erzgebirge meistert Neuanfang nach schwerem Unfall
Von Katja Lippmann-Wagner
Ein Moment verändert alles: Nach einem Motorradunfall hat Alexander Schnerrer seinen Unterschenkel verloren. Doch statt zu verzweifeln, startet der Zwönitzer mit unglaublicher Stärke und Lebensmut neu durch.

Der 7. Juni ist ein sonniger Frühsommertag. In der Zwönitzer Gaststätte „Zur Börse“ bereitet Küchenchef Alexander Schnerrer alles für eine Feier zur Taufe vor, nimmt unter anderem Kuchen für die festliche Kaffeetafel entgegen. Weil das Wetter so einladend ist und ihm noch etwas Zeit bleibt, steigt er spontan aufs Motorrad. Sein Plan:...
