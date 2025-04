Wohin am Wochenende im Raum Stollberg: Osterfeeling, Karaoke-Party und kulinarisches Theater

1000 Jahre Erzgebirgsgeschichte will Claudia Lappöhn mit ihrer Veranstaltungsreihe „Miriquidi Melting Pot - Vom Urwald in die Zukunft“ vermitteln: per Theateraufführung und dazu passenden Speisen. Am Freitag ist wieder eine Aufführung. Bild: Ralf Wendland/Archiv