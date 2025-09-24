Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Anbau am Feuerwehrdepot Niederdorf ist fertig - im Bild Bürgermeister Stephan Weinrich (l.) und Wehrleiter Jürgen Pfüller. Der Komplex besitzt eine besondere Funktion.
Der Anbau am Feuerwehrdepot Niederdorf ist fertig - im Bild Bürgermeister Stephan Weinrich (l.) und Wehrleiter Jürgen Pfüller. Der Komplex besitzt eine besondere Funktion. Bild: Georg Dostmann
Der Anbau am Feuerwehrdepot Niederdorf ist fertig - im Bild Bürgermeister Stephan Weinrich (l.) und Wehrleiter Jürgen Pfüller. Der Komplex besitzt eine besondere Funktion.
Der Anbau am Feuerwehrdepot Niederdorf ist fertig - im Bild Bürgermeister Stephan Weinrich (l.) und Wehrleiter Jürgen Pfüller. Der Komplex besitzt eine besondere Funktion. Bild: Georg Dostmann
Stollberg
Zwischen Heckenbrand und Tag X: Dorf im Erzgebirge hat jetzt seinen „Leuchtturm“
Redakteur
Von Michael Urbach
Der Bürgermeister tauscht schon mal den Schreibtisch gegen das Lenkrad eines Feuerwehr-Lkw. Nun hat Niederdorf die Einsatzbereitschaft durch ein neues Gebäude gestärkt - das mehr kann, als man denkt.

Kürzlich saß der Bürgermeister hinterm Steuer des Feuerwehr-Lkw. Nicht für ein schönes Foto, nein, Stephan Weinrich rauschte mit seinen Kameraden zum echten Einsatz: Heckenbrand. „Jemand hatte versucht, Unkraut mit dem Brenner zu bekämpfen“, erzählt der 39-Jährige. Fatal: Die Flammen erwischten die Hecke, die Feuerwehr musste ran....
