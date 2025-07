675-Jahr-Feier: Dorf im Erzgebirge lockt mit Festumzug die Massen an

Eine bewegte Dorfgeschichte haben die Börnichener am Wochenende mit ihrem Festumzug erzählt. Die Besucherresonanz: riesig. Mehr als 10.000 Zuschauer kamen zum Höhepunkt des elf Tage gefeierten 675-jährigen Ortsjubiläums.

Mit ihrem rollenden Festumzug wussten die Gastgeber ein begeisterndes Finale zu setzen. In 13 Hauptbildern, die wiederum in Einzelszenen unterteilte waren, brachten am Sonntag 1100 Mitwirkende den Werdegang der Gemeinde auf einen knapp drei Kilometer langen Rundkurs. Es war der Höhepunkt der elftägigen 675-Jahr-Feier in Börnichen.