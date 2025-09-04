Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Seit 2008 konzentriert sich Gerd Zschage ausschließlich auf den Online-Handel mit gebrauchter Fototechnik.
Seit 2008 konzentriert sich Gerd Zschage ausschließlich auf den Online-Handel mit gebrauchter Fototechnik. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
70 Jahre Foto-Herbst in Dittersdorf: Vom kleinen Fotolabor zum großen Onlinehandel
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Früher galt die meiste Arbeit von Gerd Zschage den Fotos, die mittels Kameras entstanden. Inzwischen beschäftigt er sich nur noch mit der Technik selbst, da die bei Sammlern mitunter heiß begehrt ist.

An die Zeiten, in denen er nach einem Urlaub Filme aus seiner Kamera zum Entwickeln schaffte, kann sich Sylvio Krause noch gut erinnern. „Da war so mancher schöne Schnappschuss dabei“, sagt der Amtsberger Bürgermeister, der einst zu den Stammkunden von Foto-Herbst gehörte. Inzwischen liegt der letzte Besuch in diesem kleinen Fotoladen im...
