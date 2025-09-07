Alkoholfahrt endet in Krankenhaus: Frau im Erzgebirge betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Die Fahrradfahrerin fuhr auf der Bahnhofstraße in Scharfenstein Richtung Hopfgarten bis sie den Bordstein streifte und stürzte.

Verletzungen und Ermittlungen der Polizei sind für eine Frau die Folgen einer Alkoholfahrt in Scharfenstein. Wie die Beamten mitteilen, war die Fahrradfahrerin (Alter unbekannt) am Samstag gegen 20.35 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Hopfgarten unterwegs. Dort streifte sie mit ihrem Zweirad den Bordstein und stürzte. Dabei zog sie sich...