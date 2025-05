Angetrunken kommt ein Mann in Gelenau mit seinem VW von der Fahrbahn ab

Schaden in Höhe von etwa 22.000 Euro sind die Bilanz einer Tour im Erzgebirge, die mit der Fahrt in einen Zaun endet.

Gelenau.

Zu einem Unfall in Gelenau musste die Polizei am 25. Mai zur Straße der Einheit ausrücken. Laut Information war ein 53-jähriger VW-Fahrer zunächst auf der Straße der Einheit in Richtung Fritz-Reuter-Straße unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er dann allerdings auf Höhe der Ziegelgasse die Kontrolle über sein Auto, kam von der nassen Fahrbahn nach links ab und stieß gegen ein Geländer, ehe er noch mit einem Verkehrsspiegel kollidierte und in einen Zaun fuhr. Laut Polizei entstand bei dem Unglück Schaden von rund 22.000 Euro. Der 53-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er stand zum Unfallzeitpunkt offenbar unter Alkoholeinfluss: Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. (reu)