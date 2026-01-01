Audi geht auf B 174 im Erzgebirge in Flammen auf

Zschopau
Am Neujahrstag ist in der Nähe von Amtsberg ein Auto in die Leitplanke gefahren. Danach brannte es komplett aus. Was bisher bekannt ist.
Ein Aufsehen erregender Vorfall hat sich am Neujahrstag im Erzgebirge ereignet: Auf der Bundesstraße 174 brannte ein Auto komplett aus. Verletzt wurde niemand. Gegen 14 Uhr war ein Mann in einem Audi auf der B174 in Fahrtrichtung Chemnitz unterwegs. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam das Auto auf Höhe der Anschlussstelle Amtsberg nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.