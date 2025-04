Aufklärung in erzgebirgischer Mundart: Wo die Tochter dem Vater noch etwas in Sachen Liebe beibringt

Dass die Mundart nicht verstaubt ist, beweisen viele Laientheater in der Region. Dort gibt es auch junge Darsteller, die einen Beitrag zu deren Erhalt leisten. Etwa im Gehringswalder Ensemble.

Ida Meisenbach ist eine eher erfolglose Studentin. Mehrfach durch die Prüfung gefallen, verbringt sie die vorlesungsfreie Zeit bei den Eltern am heimischen Tisch. Ein Freund lässt auf sich warten. Zum Bedauern der Eltern. Da soll ihr Vater Rudi sie aufklären, wie das halt so geht mit der Liebe. Zumindest möchte das Mutter Adelheid. Am Ende...