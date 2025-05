Beleuchtung verleiht Amtsberger Kunstwerk besonderen Reiz

Wenn es am Samstagabend dunkel wird, gehen auf der Dittersdorfer Höhe die Lichter an. Anlässlich der Chemnitzer Museumsnacht wird dort gefeiert.

Zieht das Purple-Path-Kunstwerk auf der Dittersdorfer Höhe sonst bei Tageslicht viele Wanderer und Touristen an, so soll es sich am Samstag zu später Stunde als Treffpunkt erweisen. Der 14 Meter hohe Holzturm, mit dem Konzeptkünstler Olaf Holzapfel an Türme erinnert, die im 18. Jahrhundert als Vermessungsstationen der Sächsischen...