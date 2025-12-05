Blackout-Erlebnis: Klasse aus dem Erzgebirge erlebt Schultag „im Dunkeln“

Zschopau
Schüler einer Zschopauer Oberschule besuchten anlässlich der Blackout-Erlebnistage von Envia-M ein Wasserkraftwerk. Kam es tatsächlich zu einem Stromausfall?
Schüler der Oberschule „Martin Andersen Nexö“ aus Zschopau haben einen Unterrichtstag „im Dunkeln“ erlebt. Anlässlich der Blackout-Erlebnistage von Envia-M besuchten die Neuntklässler das Wasserkraftwerk Mittweida. Die Zschopauer erkundeten zunächst die Anlage bei einer geführten Tour. Im weiteren Verlauf des Projekttages setzten sie...
