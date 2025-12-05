Blackout-Erlebnis: Klasse aus dem Erzgebirge erlebt Schultag „im Dunkeln“

Schüler einer Zschopauer Oberschule besuchten anlässlich der Blackout-Erlebnistage von Envia-M ein Wasserkraftwerk. Kam es tatsächlich zu einem Stromausfall?

Schüler der Oberschule „Martin Andersen Nexö“ aus Zschopau haben einen Unterrichtstag „im Dunkeln“ erlebt. Anlässlich der Blackout-Erlebnistage von Envia-M besuchten die Neuntklässler das Wasserkraftwerk Mittweida. Die Zschopauer erkundeten zunächst die Anlage bei einer geführten Tour. Im weiteren Verlauf des Projekttages setzten sie... Schüler der Oberschule „Martin Andersen Nexö“ aus Zschopau haben einen Unterrichtstag „im Dunkeln“ erlebt. Anlässlich der Blackout-Erlebnistage von Envia-M besuchten die Neuntklässler das Wasserkraftwerk Mittweida. Die Zschopauer erkundeten zunächst die Anlage bei einer geführten Tour. Im weiteren Verlauf des Projekttages setzten sie...