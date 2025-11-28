Dunkle Schulstunden: Schüler erleben Blackout in Mittweida

Stromausfall als Lerneffekt: Schüler erleben beim Blackout-Tag in Mittweida hautnah die Bedeutung von Energie.

Die digitale Tafel funktioniert nicht, das Licht bleibt aus und die Tablets laufen nur im Akkubetrieb: 75 Schülerinnen und Schüler konnten kürzlich erleben, wie sich ein Unterrichtstag im Dunkeln anfühlt. Im Wasserkraftwerk Mittweida fanden die von Envia-M angebotenen Blackout-Erlebnistage statt. Dabei erfuhren die Jugendlichen, wie wichtig...