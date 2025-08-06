Bühnenreifes Ehrenamt: Gehringswalder werden für kulturelles Engagement geehrt

Zschopau
Seit über 30 Jahren begeistert das Mundarttheater sein Publikum. Jetzt werden die Meister des erzgebirgischen Zungenschlags gewürdigt.
Gehringswalde kennt im kulturellen Dorfleben einen eisern gepflegten Brauch: „Vorhang auf!“ heißt es Jahr für Jahr zum dritten Adventswochenende. Mit der Premiere der jeweils jüngsten Inszenierung läuten die Akteure des Mundarttheaters Gehringswalde die Weihnachtszeit ein. Diese erste Vorstellung bildet regelmäßig den Höhepunkt des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.