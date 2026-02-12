Ehemalige Gaststätte im Erzgebirge ist nun als Fitnessstudio gefragt

Einst ging Steffi Macher ins Scharfensteiner Sportlerheim, um ihren Hunger zu stillen. Nun schwitzt sie dort regelmäßig beim Training. Möglich wurde das, weil sich ein Erzgebirger einen Traum erfüllt.

Wo sie früher mit ihren Freunden immer Platz genommen hat, weiß Steffi Macher noch genau. „Dort war die Gaststube, da haben wir früher gern Pizza gegessen“, sagt die 33-jährige Grießbacherin und zeigt auf jenen Raum, in dem nun jeweils zwei Laufbänder, Stepper und Ergometer stehen. Es ist der Bereich, in dem sich die heutigen Besucher...