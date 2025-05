Erzgebirge: Betrunkener Traktorfahrer verletzt sich schwer

Bei einem Unfall in Venusberg ist ein Traktor umgekippt. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen hohen Wert.

Ein 40-jähriger Traktorfahrer ist am Samstag bei einem Unfall in Venusberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem Trecker der Marke John Deere gegen 19.40 Uhr auf der die Zufahrtstraße zum Steinbruch zwischen der Badstraße und der Herolder Straße in Richtung Herolder Straße unterwegs.