Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Zschopau
  • |

  • Erzgebirge: Heimatschau öffnet zum Jubiläum der Hüttenknappschaft Blaufarbenwerk Zschopenthal

Mitglieder des Heimatvereins Waldkirchen haben zahlreiche Exponate zusammengetragen.
Mitglieder des Heimatvereins Waldkirchen haben zahlreiche Exponate zusammengetragen. Bild: Andreas Schaarschmidt
Mitglieder des Heimatvereins Waldkirchen haben zahlreiche Exponate zusammengetragen.
Mitglieder des Heimatvereins Waldkirchen haben zahlreiche Exponate zusammengetragen. Bild: Andreas Schaarschmidt
Zschopau
Erzgebirge: Heimatschau öffnet zum Jubiläum der Hüttenknappschaft Blaufarbenwerk Zschopenthal
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Ausstellung in Waldkirchen zeigt ein breites Spektrum von Informationen und Exponaten, die das Leben im Ort in verschiedenen Bereichen und unterschiedlichen Epochen zeigen.

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Hüttenknappschaft Blaufarbenwerk Zschopenthal öffnet die Heimatschau Waldkirchen am Sonntag, 28. September, von 11 bis 17 Uhr ihre Pforten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
5 min.
Streit um erste Wurstbude: Vier Fäuste für die Bratwurst
Die Amateurboxer Daniel Bertz (r) gewinnt für Thüringen gegen Hasan Arli für Nürnberg bei dem Show-Boxkampf.
Boxhandschuhe statt Grillzange: Im Deutschen Bratwurstmuseum liefern sich Thüringen und Franken einen Showdown im Streit um den ältesten Bratwurststand. Auch andernorts gibt es einen Wurst-Konflikt.
Stefan Hantzschmann, dpa
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
18:00 Uhr
2 min.
Waldkirchen feiert 25 Jahre lebendige Bergbaugeschichte im Blaufarbenwerk
Geschnitzter Bergaufzug von Wolfgang Gück mit 133 Figuren erzgebirgischer Knappschaften, darunter die Blaufarbenwerker aus Waldkirchen.
Seit einem Vierteljahrhundert pflegt die Hüttenknappschaft das bergmännische Erbe in Waldkirchen. Am Sonntag wird ein besonderes Jubiläum gefeiert. Was erwartet die Besucher?
Mike Baldauf
17.09.2025
2 min.
Kartoffeltag in Waldkirchen: Drei Sorten zum Probieren und Einkellern
In der Raiffeisen BHG Waldkirchen dreht sich am Freitag alles um die Knolle.
Bei der Kartoffelverkostung in der Raiffeisen BHG Waldkirchen sind drei Sorten im Test. Vorführungen von Brennholztechnik und eine Pilzberatung bereichern den Knollentag. Welche Angebote gibt es noch?
Mike Baldauf
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
Mehr Artikel