Erzgebirge: Heimatschau öffnet zum Jubiläum der Hüttenknappschaft Blaufarbenwerk Zschopenthal

Zschopau
Die Ausstellung in Waldkirchen zeigt ein breites Spektrum von Informationen und Exponaten, die das Leben im Ort in verschiedenen Bereichen und unterschiedlichen Epochen zeigen.
Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Hüttenknappschaft Blaufarbenwerk Zschopenthal öffnet die Heimatschau Waldkirchen am Sonntag, 28. September, von 11 bis 17 Uhr ihre Pforten.
