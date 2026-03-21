Erzgebirge: Mittelalterfans lassen es in Zschopau krachen

Rund 50 Stände gibt es, dazu Schwertkämpfe, Musik und viel Geselligkeit. Beim Mittelalterspektakel in Zschopau wird schnell klar: Mittelalter, das ist auch Lebensgefühl.

Es gibt zwei Arten von Mittelalterfans, wie sich an diesem Tag an den alten Mauern des Schlosses Wildeck in Zschopau ganz deutlich zeigt. Den einen ist das Wetter egal, sie kommen immer; auch bei Regen. Die anderen warten lieber auf Sonnenschein. Und wenn die Sonne sich nicht blicken lässt, dann bleiben sie eben zu Hause.