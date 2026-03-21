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Besonders die Showkämpfe der Ritter kommen beim Publikum gut an.
Besonders die Showkämpfe der Ritter kommen beim Publikum gut an. Foto: Georg Müller
René Lache mit seinem Sohn, beide haben sich passend gekleidet.
René Lache mit seinem Sohn, beide haben sich passend gekleidet. Foto: Georg Müller
Christina Anderssohn mit ihren beiden Söhnen Chris und Eric (rechts).
Christina Anderssohn mit ihren beiden Söhnen Chris und Eric (rechts). Foto: Georg Müller
Bernd Bechtoldt fertigt spezielle Bundschuhe.
Bernd Bechtoldt fertigt spezielle Bundschuhe. Foto: Georg Müller
Besonders die Showkämpfe der Ritter kommen beim Publikum gut an.
Besonders die Showkämpfe der Ritter kommen beim Publikum gut an. Foto: Georg Müller
René Lache mit seinem Sohn, beide haben sich passend gekleidet.
René Lache mit seinem Sohn, beide haben sich passend gekleidet. Foto: Georg Müller
Christina Anderssohn mit ihren beiden Söhnen Chris und Eric (rechts).
Christina Anderssohn mit ihren beiden Söhnen Chris und Eric (rechts). Foto: Georg Müller
Bernd Bechtoldt fertigt spezielle Bundschuhe.
Bernd Bechtoldt fertigt spezielle Bundschuhe. Foto: Georg Müller
Zschopau
Erzgebirge: Mittelalterfans lassen es in Zschopau krachen
Redakteur
Von Georg Müller
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Rund 50 Stände gibt es, dazu Schwertkämpfe, Musik und viel Geselligkeit. Beim Mittelalterspektakel in Zschopau wird schnell klar: Mittelalter, das ist auch Lebensgefühl.

Es gibt zwei Arten von Mittelalterfans, wie sich an diesem Tag an den alten Mauern des Schlosses Wildeck in Zschopau ganz deutlich zeigt. Den einen ist das Wetter egal, sie kommen immer; auch bei Regen. Die anderen warten lieber auf Sonnenschein. Und wenn die Sonne sich nicht blicken lässt, dann bleiben sie eben zu Hause.
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