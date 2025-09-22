Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Mehrere Wehren nach Wilischthal alarmiert

Zschopau
Am Sonntagnachmittag wurden die Rettungskräfte zu einer brennenden Hütte im Wald bei Wilischthal alarmiert. Vor Ort gab es Entwarnung.
Mehrere Feuerwehren aus der Region Zschopau sind am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr zu einer brennenden Hütte im Wald bei Wilischthal alarmiert worden. Wie die Zschopauer Wehr mitteilt, bestätigte sich die Lage vor Ort allerdings nicht. In der Hütte hatte lediglich der Ofen eine Verrauchung verursacht. Das Brandgut wurde deshalb aus dem Ofen...
