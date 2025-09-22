Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Ein Feuerwehreinsatz bei Wilischthal endete am Sonntag glimpflich.
Ein Feuerwehreinsatz bei Wilischthal endete am Sonntag glimpflich. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Zschopau
Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Mehrere Wehren nach Wilischthal alarmiert
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Am Sonntagnachmittag wurden die Rettungskräfte zu einer brennenden Hütte im Wald bei Wilischthal alarmiert. Vor Ort gab es Entwarnung.

Mehrere Feuerwehren aus der Region Zschopau sind am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr zu einer brennenden Hütte im Wald bei Wilischthal alarmiert worden. Wie die Zschopauer Wehr mitteilt, bestätigte sich die Lage vor Ort allerdings nicht. In der Hütte hatte lediglich der Ofen eine Verrauchung verursacht. Das Brandgut wurde deshalb aus dem Ofen...
