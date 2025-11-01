Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Gelungene Premiere: Ü30-Partynacht bringt neues Kulturhaus im Erzgebirge an sein Limit

Von Musik aus den 1980er-Jahren bis hin zu aktuellen Hits hatte DJ Partyshaker alles parat.
Bild: Andreas Bauer
Von Musik aus den 1980er-Jahren bis hin zu aktuellen Hits hatte DJ Partyshaker alles parat.
Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Gelungene Premiere: Ü30-Partynacht bringt neues Kulturhaus im Erzgebirge an sein Limit
Von Andreas Bauer
Das Discofieber vergangener Tage hat in Zschopau für einen ausverkauften Bürgersaal gesorgt. Trotz viel Lob sieht der Veranstalter Luft nach oben.

Mit 570 Gästen war die 1. Ü30-Partynacht im neuen Zschopauer Bürgersaal ausverkauft. Der Andrang war so groß, dass am Samstagabend nicht jeder, der gekommen war, rein durfte. „Es gab zwar noch einige Tickets an der Abendkasse, aber irgendwann waren wir am Limit“, sagt Veranstalter Andreas Falk, der spontan zusätzliches Personal für die...
