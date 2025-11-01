Gelungene Premiere: Ü30-Partynacht bringt neues Kulturhaus im Erzgebirge an sein Limit

Das Discofieber vergangener Tage hat in Zschopau für einen ausverkauften Bürgersaal gesorgt. Trotz viel Lob sieht der Veranstalter Luft nach oben.

Mit 570 Gästen war die 1. Ü30-Partynacht im neuen Zschopauer Bürgersaal ausverkauft. Der Andrang war so groß, dass am Samstagabend nicht jeder, der gekommen war, rein durfte. „Es gab zwar noch einige Tickets an der Abendkasse, aber irgendwann waren wir am Limit“, sagt Veranstalter Andreas Falk, der spontan zusätzliches Personal für die...