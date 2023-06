Gerhard Schöne zu Gast in Wolkenstein

Gerhard Schöne ist am Sonntag zu Gast in Wolkenstein. Innerhalb seiner "Vielleicht wird's nie wieder so schön"-Tour spielt er für Erwachsene, "die sich vielleicht noch an das wunderbare Konzert im Juli 2002 bei schönstem Wetter im Wolkensteiner Schlossgarten erinnern, das circa 800 Zuhörerinnen und Zuhörer erlebten", heißt es in der Ankündigung....