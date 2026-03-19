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Dominic Schneider aus Olbernhau hat sich zum Elektrotechnikermeister qualifiziert.
Dominic Schneider aus Olbernhau hat sich zum Elektrotechnikermeister qualifiziert. Foto: Kristian Hahn
Kai Schuster aus Niederlauterstein ist frisch gebackener Straßenbauermeister.
Kai Schuster aus Niederlauterstein ist frisch gebackener Straßenbauermeister. Foto: Kristian Hahn
Till Werner aus Zschopau wuchs mit dem elterlichen Dachdeckerbetrieb auf.
Till Werner aus Zschopau wuchs mit dem elterlichen Dachdeckerbetrieb auf. Foto: Andreas Bauer
Philipp Richter, der in Drebach wohnt, arbeitet als Feinwerkmechanikermeister.
Philipp Richter, der in Drebach wohnt, arbeitet als Feinwerkmechanikermeister. Foto: Andreas Bauer
Dominic Schneider aus Olbernhau hat sich zum Elektrotechnikermeister qualifiziert.
Dominic Schneider aus Olbernhau hat sich zum Elektrotechnikermeister qualifiziert. Foto: Kristian Hahn
Kai Schuster aus Niederlauterstein ist frisch gebackener Straßenbauermeister.
Kai Schuster aus Niederlauterstein ist frisch gebackener Straßenbauermeister. Foto: Kristian Hahn
Till Werner aus Zschopau wuchs mit dem elterlichen Dachdeckerbetrieb auf.
Till Werner aus Zschopau wuchs mit dem elterlichen Dachdeckerbetrieb auf. Foto: Andreas Bauer
Philipp Richter, der in Drebach wohnt, arbeitet als Feinwerkmechanikermeister.
Philipp Richter, der in Drebach wohnt, arbeitet als Feinwerkmechanikermeister. Foto: Andreas Bauer
Zschopau
Handwerk im mittleren Erzgebirge: Diese vier neuen Meister werden in Chemnitz geehrt
Von Thomas Wittig und Mike Baldauf
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So unterschiedlich kann der Weg zum Meistertitel verlaufen: Unter den 240 Meisterabsolventen, die die Handwerkskammer Chemnitz am Samstag auszeichnet, sind vier Handwerker aus dem mittleren Erzgebirge.

Wenn am Samstag in der Chemnitzer Stadthalle die neuen Meisterinnen und Meister des Jahrgangs 2025 geehrt werden, stehen auch vier Handwerker aus dem mittleren Erzgebirge im Mittelpunkt. Insgesamt 240 Absolventinnen und Absolventen in 25 Gewerken haben ihre Meisterprüfung bei der Handwerkskammer Chemnitz bestanden. Vier von ihnen kommen aus der...
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