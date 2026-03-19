Zschopau
So unterschiedlich kann der Weg zum Meistertitel verlaufen: Unter den 240 Meisterabsolventen, die die Handwerkskammer Chemnitz am Samstag auszeichnet, sind vier Handwerker aus dem mittleren Erzgebirge.
Wenn am Samstag in der Chemnitzer Stadthalle die neuen Meisterinnen und Meister des Jahrgangs 2025 geehrt werden, stehen auch vier Handwerker aus dem mittleren Erzgebirge im Mittelpunkt. Insgesamt 240 Absolventinnen und Absolventen in 25 Gewerken haben ihre Meisterprüfung bei der Handwerkskammer Chemnitz bestanden. Vier von ihnen kommen aus der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.