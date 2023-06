Heilbad Warmbad ebnet mit neuem Ortseingangsschild den Weg für viele andere sächsische Kommunen

Passend zum Kurparkfest, das am Wochenende im Heilbad Warmbad gefeiert wird, hat der Wolkensteiner Ortsteil am Freitagnachmittag ein Geschenk erhalten. Fünf, um genauer zu sein. Denn auf so vielen Ortsschildern ist nun der Zusatztitel "Heilbad" zu lesen, der Warmbad 2016 offiziell verliehen wurde. Schon bald darauf entstand die Idee, mit diesem...