MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Freier Blick zur Burg: Der Hang gegenüber des ehemaligen DKK-Parkplatzes wurde abgeholzt.
Freier Blick zur Burg: Der Hang gegenüber des ehemaligen DKK-Parkplatzes wurde abgeholzt. Bild: Thomas Fritzsch
Freier Blick zur Burg: Der Hang gegenüber des ehemaligen DKK-Parkplatzes wurde abgeholzt.
Freier Blick zur Burg: Der Hang gegenüber des ehemaligen DKK-Parkplatzes wurde abgeholzt. Bild: Thomas Fritzsch
Zschopau
Kahlschlag am Bahngleis: Fällung im Vogelschutzgebiet beschäftigt Landratsamt
Von Michael Felber und Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Hang zwischen Bahnhofstraße und Gleis ist auf rund 4000 Quadratmetern Wald verschwunden – mitten im Vogelschutzgebiet „Zschopautal“. Das Landratsamt prüft nun, ob alle Vorgaben eingehalten wurden.

Autofahrer am Ortseingang Scharfenstein blicken gegenüber dem Burg-Parkplatz seit kurzem auf einen kahlen Hang. Wo bis vor wenigen Tagen noch dichter Wald stand, ist nun eine gerodete Fläche. Anwohner kritisieren das. Eine Frau, die ihren Namen nicht nennen möchte, sagt, sie sei fassungslos – und viele im Ort würden das ähnlich sehen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
31.05.2024
5 min.
Vollsperrung B 174: Darum wird der Grenzübergang Reitzenhain nicht dicht gemacht
Wenn Max Großlaub mit dem Kinderwagen die Bahnhofstraße in Scharfenstein überqueren will, muss er dafür etwas Zeit mitbringen.
Bordsteine kaputt, Blumenkübel zerfahren, Fußgänger gefährdet – der Lkw-Umleitungsverkehr bringt Scharfenstein ans Limit. Die Gemeinde sperrt Parkplätze und sorgt sich um alte Zschopaubrücke.
Thomas Wittig
24.01.2026
1 min.
Straßensperrung in Scharfenstein: Was Autofahrer ab Montag beachten müssen
Wegen Baumfällarbeiten ist die Bahnhofstraße in Scharfenstein gesperrt.
Wegen Baumfällarbeiten ist die Durchfahrt auf der Bahnhofstraße in Scharfenstein nicht mehr möglich. Die Umleitung ist weiträumig.
Michael Felber
18:29 Uhr
2 min.
BND-Chef Jäger für schmerzhafte Antwort auf hybride Angriffe
BND-Chef Jäger erwartet einen anderen Umgang mit hybriden Angriffen aus Russland. (Archivbild)
Hybride Kriegsführung soll Menschen verunsichern und Demokratien schwächen. Bisher reagieren Deutschland und die EU darauf aber nicht mit vergleichbaren Gegenmaßnahmen. Das könnte sich bald ändern.
Mehr Artikel