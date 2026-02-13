Kahlschlag am Bahngleis: Fällung im Vogelschutzgebiet beschäftigt Landratsamt

Zschopau
Am Hang zwischen Bahnhofstraße und Gleis ist auf rund 4000 Quadratmetern Wald verschwunden – mitten im Vogelschutzgebiet „Zschopautal“. Das Landratsamt prüft nun, ob alle Vorgaben eingehalten wurden.
Autofahrer am Ortseingang Scharfenstein blicken gegenüber dem Burg-Parkplatz seit kurzem auf einen kahlen Hang. Wo bis vor wenigen Tagen noch dichter Wald stand, ist nun eine gerodete Fläche. Anwohner kritisieren das. Eine Frau, die ihren Namen nicht nennen möchte, sagt, sie sei fassungslos – und viele im Ort würden das ähnlich sehen....
