Straßensperrung in Scharfenstein: Was Autofahrer ab Montag beachten müssen

Wegen Baumfällarbeiten ist die Durchfahrt auf der Bahnhofstraße in Scharfenstein nicht mehr möglich. Die Umleitung ist weiträumig.

Vom 26. Januar bis 6. Februar werden in Scharfenstein Baumfällarbeiten am Hang vorgenommen. Die Bahnhofstraße ist deshalb für den Verkehr voll gesperrt. Der nicht befahrbare Abschnitt beginnt am Abzweig S 229 Im Grund Richtung Drebach und endet an der Brücke über die Zschopau am Burgparkplatz Richtung Bäckerei Haase. Aus Drebach kommende... Vom 26. Januar bis 6. Februar werden in Scharfenstein Baumfällarbeiten am Hang vorgenommen. Die Bahnhofstraße ist deshalb für den Verkehr voll gesperrt. Der nicht befahrbare Abschnitt beginnt am Abzweig S 229 Im Grund Richtung Drebach und endet an der Brücke über die Zschopau am Burgparkplatz Richtung Bäckerei Haase. Aus Drebach kommende...