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Gunter Fabian, Vorstandsmitglied des Kreisfeuerwehrverbandes, ist im Alter von 67 Jahren verstorben.
Gunter Fabian, Vorstandsmitglied des Kreisfeuerwehrverbandes, ist im Alter von 67 Jahren verstorben. Foto: Markus Richter
Gunter Fabian, Vorstandsmitglied des Kreisfeuerwehrverbandes, ist im Alter von 67 Jahren verstorben.
Gunter Fabian, Vorstandsmitglied des Kreisfeuerwehrverbandes, ist im Alter von 67 Jahren verstorben. Foto: Markus Richter
Zschopau
Kreisfeuerwehrverband Erzgebirge trauert: Gunter Fabian plötzlich verstorben
Von Michael Felber
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Ein Leben für die Feuerwehr, zahlreiche Aufgaben im Hintergrund – und plötzlich ist alles anders: Der Tod von Schriftführer Gunter Fabian reißt eine Lücke – nicht nur im Kreisverband.

Gunter Fabian, Schriftführer des Kreisfeuerwehrverbands (KFV) Erzgebirge, ist am 17. März im Alter von 67 Jahren verstorben. Paul Schaarschmidt, Leiter Medien und Soziales des KFV, berichtet, dass er in der Nacht friedlich eingeschlafen ist. Noch am 14. März hatte Fabian dem Scharfensteiner Kameraden Jens Fichtner die Verdienstmedaille...
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