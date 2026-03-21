Kreisfeuerwehrverband Erzgebirge trauert: Gunter Fabian plötzlich verstorben

Ein Leben für die Feuerwehr, zahlreiche Aufgaben im Hintergrund – und plötzlich ist alles anders: Der Tod von Schriftführer Gunter Fabian reißt eine Lücke – nicht nur im Kreisverband.

Gunter Fabian, Schriftführer des Kreisfeuerwehrverbands (KFV) Erzgebirge, ist am 17. März im Alter von 67 Jahren verstorben. Paul Schaarschmidt, Leiter Medien und Soziales des KFV, berichtet, dass er in der Nacht friedlich eingeschlafen ist. Noch am 14. März hatte Fabian dem Scharfensteiner Kameraden Jens Fichtner die Verdienstmedaille... Gunter Fabian, Schriftführer des Kreisfeuerwehrverbands (KFV) Erzgebirge, ist am 17. März im Alter von 67 Jahren verstorben. Paul Schaarschmidt, Leiter Medien und Soziales des KFV, berichtet, dass er in der Nacht friedlich eingeschlafen ist. Noch am 14. März hatte Fabian dem Scharfensteiner Kameraden Jens Fichtner die Verdienstmedaille...