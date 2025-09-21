„Kalte Sofie“ und „Schlürfi“: Neue Drinks sorgen beim Zschopauer Weinfest für Abkühlung

Das Herbst- und Weinfest in Zschopau hat am Samstag Hunderte Gäste auf den Marktplatz gelockt. Besonders zwei neue Getränkekreationen erwiesen sich als Publikumsmagnet. Doch nicht alle Wünsche gingen in Erfüllung.

Sicherlich sei der Weinanbau in Zschopau noch keine große Tradition. „Aber in unserem Innenhof wachsen schon ein paar Reben", sagt Marc Richter schmunzelnd. Ein Grund mehr für den Zschopauer Versicherungsunternehmer, das vom Gewerbeverband organisierte Herbst- und Weinfest schon seit Jahren zu unterstützen. Auch am Samstag betreute Richter...