Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Zschopau
  • |

  • „Kalte Sofie“ und „Schlürfi“: Neue Drinks sorgen beim Zschopauer Weinfest für Abkühlung

Marc und Anne-Kristin Richter bieten auf minus zehn Grad heruntergekühlte Getränke an.
Marc und Anne-Kristin Richter bieten auf minus zehn Grad heruntergekühlte Getränke an. Bild: Andreas Bauer
Marc und Anne-Kristin Richter bieten auf minus zehn Grad heruntergekühlte Getränke an.
Marc und Anne-Kristin Richter bieten auf minus zehn Grad heruntergekühlte Getränke an. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
„Kalte Sofie“ und „Schlürfi“: Neue Drinks sorgen beim Zschopauer Weinfest für Abkühlung
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Herbst- und Weinfest in Zschopau hat am Samstag Hunderte Gäste auf den Marktplatz gelockt. Besonders zwei neue Getränkekreationen erwiesen sich als Publikumsmagnet. Doch nicht alle Wünsche gingen in Erfüllung.

Sicherlich sei der Weinanbau in Zschopau noch keine große Tradition. „Aber in unserem Innenhof wachsen schon ein paar Reben“, sagt Marc Richter schmunzelnd. Ein Grund mehr für den Zschopauer Versicherungsunternehmer, das vom Gewerbeverband organisierte Herbst- und Weinfest schon seit Jahren zu unterstützen. Auch am Samstag betreute Richter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:01 Uhr
2 min.
Rangnick weiter im Krankenhaus: Kader-Verkündung ohne Chef
Ralf Rangick muss noch etwas im Krankenhaus bleiben. (Archivbild)
Österreichs Teamchef hat weiter gesundheitliche Probleme und verpasst deshalb einen Termin mit der Nationalmannschaft. Bei den nächsten Spielen soll Ralf Rangnick aber wieder dabei sein.
13:02 Uhr
4 min.
Der breite Start der E-Patientenakten hakt
Ein Teil der Praxen kann noch die ePA noch nicht nutzen. (Archivbild)
In wenigen Tagen müssen Ärztinnen und Ärzte Befunddaten für ihre Patienten auch in digitale Akten laden – so ist es eigentlich vorgeschrieben. Doch ein Teil der Praxen muss noch auf Software warten.
Sascha Meyer, dpa
26.08.2025
4 min.
Vom Lichtergarten bis zum Kanonentreffen: Diese Highlights bietet das 31. Zschopauer Schloss- und Schützenfest
Weil das Jubiläum „500 Jahre Schützenwesen in Zschopau“ ansteht, wird es diesmal mehr Kanonen zu bestaunen geben als sonst - bei einem Kanonentreffen im Seminargarten.
Weil das 500-jährige Bestehen des Schützenwesens gefeiert wird, ist das Programm diesmal besonders vielfältig. Integriert wird zudem eine neue Veranstaltung, die mehr als 50 Biersorten zu bieten hat.
Andreas Bauer
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
24.08.2025
4 min.
Von modern bis gemütlich: So erleben Gäste das neue Kulturhaus in Zschopau
Eine Lasershow stellte den krönenden Abschluss des Eröffnungsprogramms dar.
Nicht nur die Optik des neuen Bürgersaals hat Hunderte Gäste beeindruckt. Auch das Programm sorgt für Staunen – und lässt viele an eine Belebung der Kultur in der Motorradstadt glauben.
Andreas Bauer
Mehr Artikel