Kartoffeltag in Waldkirchen: Drei Sorten zum Probieren und Einkellern

Bei der Kartoffelverkostung in der Raiffeisen BHG Waldkirchen sind drei Sorten im Test. Vorführungen von Brennholztechnik und eine Pilzberatung bereichern den Knollentag. Welche Angebote gibt es noch?

Die Kartoffel steht am Freitag in Waldkirchen im Rampenlicht. Erstmals richtet die Raiffeisen BHG Waldkirchen ihren traditionellen Knollentag nicht im Frühjahr, sondern im Herbst aus – diesmal geht es nicht um Pflanzkartoffeln, sondern um die Einkellerung für den Winter. Zwischen 10 und 15 Uhr können Besucher am Markt in Unterwaldkirchen drei... Die Kartoffel steht am Freitag in Waldkirchen im Rampenlicht. Erstmals richtet die Raiffeisen BHG Waldkirchen ihren traditionellen Knollentag nicht im Frühjahr, sondern im Herbst aus – diesmal geht es nicht um Pflanzkartoffeln, sondern um die Einkellerung für den Winter. Zwischen 10 und 15 Uhr können Besucher am Markt in Unterwaldkirchen drei...