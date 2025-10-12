Kreativ im Erzgebirge: Vom Kürbis zum Kunstwerk

Zum 24. Mal fand am Wochenende in Großolbersdorf ein Kürbisschnitzen statt. Unzählige Kürbis-Kunstwerke sind dabei entstanden, die zum Teil nun Abend für Abend leuchten. Dabei waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

