Leckerster Stollen im Erzgebirge: Ein heißer Anwärter auf den Titel

Die Gelenauer Bäckerei Maneck kehrt mit vier Goldmedaillen vom Stollen-Test in Dresden zurück. Egal ob Rosinen, Mohn, Mandel oder Marzipan-Rosinen – alle Sorten überzeugten die Jury.

Wo gibt es den leckersten Stollen im Erzgebirge? Das will „Freie Presse“ in den nächsten Tagen mithilfe von Ihnen, liebe Leser, herausfinden. Ein Anwärter auf den Titel ist die Gelenauer Bäckerei Maneck. Das jedenfalls finden etwa Johannes Thierfelder und Madeleine Richter. Beide haben sie einen entsprechenden Vorschlag unter dem...