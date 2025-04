Luftalarm und menschliches Leid: Zschopaus schwarzer Tag am 19. März vor 80 Jahren

Die Stadt im Erzgebirge wurde kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges von einem Luftangriff erschüttert. Sprengbomben und Luftminen legten zwölf Gebäude in Trümmern. Unter den Opfern waren auch fünf Kinder.

Am 8. Mai jährt sich zum 80. Mal das Ende des Zweiten Weltkrieges, der weltweit 60 Millionen Menschen das Leben kostete. Auch in Zschopau kamen bei Luftangriffen der Alliierten kurz vor Kriegsende Menschen um. Am 19. März vor 80 Jahren waren es an einem Tag 16 Einwohner, darunter fünf Kinder.