Mehr als 1000 Besucher bei Börnichener Maifest erwartet

Mit dem Maibaumsetzen ist in Börnichen ein weitaus größeres Programm verbunden als in vielen anderen Gemeinden. Verantwortlich dafür ist der Jugendclub "Börnschen United", der mehrere große Partys pro Jahr organisiert. Am bekanntesten ist das Oktoberfest, das mehr als 3000 Besucher anlockt. Das diesen Samstag anstehende Maifest nimmt zwar nicht...