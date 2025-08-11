Mit schweren Maschinen gegen die Uhr: Landwirte im Erzgebirge kämpfen nach Regenpause um ihre Ernte

Die Straßen im Erzgebirge sind voll von Landwirtschaftstechnik. Die Bauern bieten derzeit alles auf, um ihre Erträge zu sichern. So ist die Lage.

Ein tiefes Dröhnen durchzieht die Abendluft – Mähdrescher arbeiten bis zum Sonnenuntergang, schieben sich langsam über die Felder. In diesen Tagen haben Matthias Bilz und seine Kollegen von der Großolbersdorfer Bauernland Agrar-AG kein freies Wochenende. Die Ernte hat Vorrang. Acht Mähdrescher sind täglich von mittags bis spät in die...