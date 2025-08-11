Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mit schweren Maschinen gegen die Uhr: Landwirte im Erzgebirge kämpfen nach Regenpause um ihre Ernte

Matthias Bilz von Bauernland sieht sich Braugerste vor der Ernte noch einmal genauer an.
Matthias Bilz von Bauernland sieht sich Braugerste vor der Ernte noch einmal genauer an. Bild: Andreas Bauer
Matthias Bilz von Bauernland sieht sich Braugerste vor der Ernte noch einmal genauer an.
Matthias Bilz von Bauernland sieht sich Braugerste vor der Ernte noch einmal genauer an. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Mit schweren Maschinen gegen die Uhr: Landwirte im Erzgebirge kämpfen nach Regenpause um ihre Ernte
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Straßen im Erzgebirge sind voll von Landwirtschaftstechnik. Die Bauern bieten derzeit alles auf, um ihre Erträge zu sichern. So ist die Lage.

Ein tiefes Dröhnen durchzieht die Abendluft – Mähdrescher arbeiten bis zum Sonnenuntergang, schieben sich langsam über die Felder. In diesen Tagen haben Matthias Bilz und seine Kollegen von der Großolbersdorfer Bauernland Agrar-AG kein freies Wochenende. Die Ernte hat Vorrang. Acht Mähdrescher sind täglich von mittags bis spät in die...
