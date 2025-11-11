Mit Wehmut und Vorfreude: Außergewöhnlicher Einsatz für die Venusberger Feuerwehr

Mit Blaulicht und Sirene sind die Kameraden von ihrem alten Standort ins neue Gerätehaus umgezogen. Das bietet in jeglicher Hinsicht deutlich bessere Bedingungen – sogar fürs Kochen.

Als am Sonntag, 9.43 Uhr in Venusberg die Sirene ertönte, wird so mancher im Ort erschrocken zusammengezuckt sein. Grund zur Sorge gab es aber nicht. In den Fahrzeugen, die mit Blaulicht durchs Dorf fuhren, waren nur strahlende Gesichter zu erkennen. Schließlich war die Freiwilligen Feuerwehr nicht unterwegs zu einem Unfallort, sondern zu ihrem...