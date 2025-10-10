Nachwuchs im Schnitzerhäusel Krumhermersdorf: Kinder entdecken das Holzhandwerk neu

In Krumhermersdorf greifen Mädchen und Jungen wieder zum Schnitzeisen. Die fast 100 Jahre alte Gemeinschaft setzt auf neue Wege, um junge Menschen im Erzgebirge für das traditionelle Handwerk zu begeistern.

Dienstagabend im Schnitzerhäusel Krumhermersdorf: Ein Dutzend Mädchen und Jungen sitzt an den Arbeitstischen mit sichtbarer Freude. In der fast 100-jährigen Geschichte der Interessengemeinschaft ist die Nachwuchsgruppe das lebendige Zeichen dafür, dass erzgebirgisches Holzhandwerk auch in einer digitalen Welt Zukunft haben kann.