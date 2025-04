Neue Protagonisten bereichern das Zschopauer Mittelalterspektakel

Um dem Publikum auf Schloss Wildeck noch mehr Vielfalt bieten zu können, geht der Veranstalter neue Wege. Neben mehr Ständen dürfen sich Besucher auch auf eine Premiere freuen.

Reichlich 25 Mittelaltermärkte organisiert Eberhard Heieck pro Jahr. Den Auftakt hat der Geschäftsführer der Coex GmbH & Co. KG schon hinter sich, denn am vergangenen Wochenende wurden im thüringischen Weida Ritter, Gaukler und Hexen wieder zum Leben erweckt. Nun geht es in Zschopau weiter, wo laut Heieck am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am...