  • Neuer Mädchenchor Wolkenklang im Erzgebirge: Musiker Werner Haas sucht junge Sängerinnen

Clara Krause, Helena Scheffler und Alba Beyer (von links) interessieren sich für den neuen Chor. Hier proben sie zum ersten Mal im Gemeinschaftshaus Börnichen.
Clara Krause, Helena Scheffler und Alba Beyer (von links) interessieren sich für den neuen Chor. Hier proben sie zum ersten Mal im Gemeinschaftshaus Börnichen. Bild: Matthias Zwarg
Die renommierte Opernsängerin Svetlana Katchour, langjähriges Mitglied des Ensembles am Chemnitzer Opernhaus, sorgt für die stimmliche Ausbildung.
Die renommierte Opernsängerin Svetlana Katchour, langjähriges Mitglied des Ensembles am Chemnitzer Opernhaus, sorgt für die stimmliche Ausbildung. Bild: Matthias Zwarg
Werner Haas und seine Frau Sylvia am Klavier üben mit den Mädchen konzentriert über mehrere Stunden.
Werner Haas und seine Frau Sylvia am Klavier üben mit den Mädchen konzentriert über mehrere Stunden. Bild: Matthias Zwarg
Zschopau
Neuer Mädchenchor Wolkenklang im Erzgebirge: Musiker Werner Haas sucht junge Sängerinnen
Von Matthias Zwarg
Im Gemeinschaftshaus Börnichen formiert sich ein ambitioniertes Chorprojekt: Musiker und Komponist Werner Haas möchte auf hohem Niveau einen Mädchenchor aufbauen. Erste Interessentinnen gibt es schon.

Im Gemeinschaftshaus Börnichen singen drei Mädchen konzentriert ein Weihnachtslied mit einem Text von Eduard Mörike: „Wie heimlicherweise ein Engelein leise ...“ Vertont hat es Werner Haas. Der ausgebildete und erfahrene Musiker, Komponist und Regisseur möchte im Erzgebirge den Mädchen-Konzert-Chor Wolkenklang aufbauen.
