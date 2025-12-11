Neuer Mädchenchor Wolkenklang im Erzgebirge: Musiker Werner Haas sucht junge Sängerinnen

Im Gemeinschaftshaus Börnichen formiert sich ein ambitioniertes Chorprojekt: Musiker und Komponist Werner Haas möchte auf hohem Niveau einen Mädchenchor aufbauen. Erste Interessentinnen gibt es schon.

Im Gemeinschaftshaus Börnichen singen drei Mädchen konzentriert ein Weihnachtslied mit einem Text von Eduard Mörike: „Wie heimlicherweise ein Engelein leise ..." Vertont hat es Werner Haas. Der ausgebildete und erfahrene Musiker, Komponist und Regisseur möchte im Erzgebirge den Mädchen-Konzert-Chor Wolkenklang aufbauen.