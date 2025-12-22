83 Jahre und voller Tatendrang: Manfred Baumann fertigt in Grünhainichen filigrane Holzfiguren

In seinem urigen Geschäft im Erzgebirge fertigt Manfred Baumann Bergmänner – jedes Stück ein Unikat. Und er verspricht: „Solange Augen und Hände in Ordnung sind, schnitze ich weiter.“

Holz, Handwerk und Herzblut: In dem kleinen, urigen Geschäft an der Chemnitzer Straße 50 in Grünhainichen sitzt Manfred Baumann hinter dem Verkaufstresen und schnitzt kleine Rehe und andere Tiere aus Holz. Das Wetter an diesem Wintertag ist recht mild, sodass er die Eingangstür zu seinem Geschäft offenstehen lässt. Drinnen läuft Musik aus...