  • 83 Jahre und voller Tatendrang: Manfred Baumann fertigt in Grünhainichen filigrane Holzfiguren

Solange Hände und Augen noch mitmachen, will Manfred Baumann schnitzen.
Solange Hände und Augen noch mitmachen, will Manfred Baumann schnitzen. Bild: Claudia Dohle
Über 100 verschiedene Bergmänner hat Manfred Baumann in seinem Angebot.
Über 100 verschiedene Bergmänner hat Manfred Baumann in seinem Angebot. Bild: Claudia Dohle
Wie aus einem Stück Holz langsam eine Figur wird, zeigt Manfred Baumann in seinem Geschäft. Foto: Claudia Dohle
Wie aus einem Stück Holz langsam eine Figur wird, zeigt Manfred Baumann in seinem Geschäft. Foto: Claudia Dohle Bild: Claudia Dohle
Schachfiguren schnitzt Manfred Baumann auch.
Schachfiguren schnitzt Manfred Baumann auch. Bild: Claudia Dohle
Zschopau
83 Jahre und voller Tatendrang: Manfred Baumann fertigt in Grünhainichen filigrane Holzfiguren
Von Claudia Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In seinem urigen Geschäft im Erzgebirge fertigt Manfred Baumann Bergmänner – jedes Stück ein Unikat. Und er verspricht: „Solange Augen und Hände in Ordnung sind, schnitze ich weiter.“

Holz, Handwerk und Herzblut: In dem kleinen, urigen Geschäft an der Chemnitzer Straße 50 in Grünhainichen sitzt Manfred Baumann hinter dem Verkaufstresen und schnitzt kleine Rehe und andere Tiere aus Holz. Das Wetter an diesem Wintertag ist recht mild, sodass er die Eingangstür zu seinem Geschäft offenstehen lässt. Drinnen läuft Musik aus...
