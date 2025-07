Pizza-Genuss im Erzgebirge: Sieben Tipps, die Italien-Fans kennen sollten

Pizza wie in Italien – und das mitten im Erzgebirge. In vielen Lokalen entstehen Pizzen mit Herz und Hand. Manche Gastgeber kommen direkt aus Neapel. Und in einem Lokal steht sogar ein Weltmeister am Ofen.

Im Erzgebirge duftet es vielerorts nach Italien. Ob in Marienberg, Annaberg oder Schneeberg – wer Lust auf knusprige Pizza hat, wird in der Region schnell fündig. „Freie Presse“ gibt sieben Tipps, wo ein Pizzeria-Besuch lohnt. Im Erzgebirge duftet es vielerorts nach Italien. Ob in Marienberg, Annaberg oder Schneeberg – wer Lust auf knusprige Pizza hat, wird in der Region schnell fündig. „Freie Presse“ gibt sieben Tipps, wo ein Pizzeria-Besuch lohnt.