Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Zschopau
  • |

  • Plötzlich 100 Jahre älter: Handwerksbetrieb aus dem Erzgebirge muss Familiengeschichte neu schreiben

Manja Engel mit den begehrten Weinbeerzungen nach einem Rezept von 1917.
Manja Engel mit den begehrten Weinbeerzungen nach einem Rezept von 1917. Bild: Robby Schubert
Manja Engel mit den begehrten Weinbeerzungen nach einem Rezept von 1917.
Manja Engel mit den begehrten Weinbeerzungen nach einem Rezept von 1917. Bild: Robby Schubert
Zschopau
Plötzlich 100 Jahre älter: Handwerksbetrieb aus dem Erzgebirge muss Familiengeschichte neu schreiben
Von Robby Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf T-Shirt und Schildern prangt die Jahreszahl 1855. Sie wurde bislang als Gründung der Bäckerei in Familienbesitz angenommen. Doch diese Jahreszahl stimmt nur bedingt.

Dass man zum Geburtstag häufig überrascht wird, ist meist nichts verwunderliches. Dass Manja Engel allerdings so eine Überraschung zu „ihrem“ Geburtstag bekommt, damit hätte wohl keiner gerechnet. Denn die lange angenommene Familiengeschichte wird mit einem Mal neu geschrieben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:40 Uhr
2 min.
Verbraucher zahlen weniger für Strom und Gas
Die Stromkosten für Verbraucher sind zuletzt gesunken (Archivbild)
Die Energiepreise für Verbraucher sind zuletzt gesunken. Doch im Vergleich zu den Zeiten vor dem Ukraine-Krieg bleiben immense Anstiege. Auch der Staat treibt die Kosten für Privathaushalte.
08:46 Uhr
3 min.
Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober
Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen.
Der Oktober steht vor der Tür. Der Start sieht etwas durchwachsen aus. Jedoch könnte es in der zweiten Woche bergauf gehen.
Patrick Hyslop
24.07.2025
4 min.
„Mit 40 nicht zu alt für einen Neuanfang“: Warum beim Kirchberger „Stadtheizer“ der Backofen kalt bleibt
Der Kirchberger Bäckermeister Danny Wittig betrat mit dem Verkauf via Marktbox Neuland. Auch damit ist es nach dem „Stadtheizer“-Aus Schluss.
Die Bäckerei „Stadtheizer“ in Kirchberg ist Geschichte. Die Kunden bedauern das Ende, doch die Gründe sind vielfältig. Wie es für Danny Wittig weitergeht.
Holger Weiß
14.09.2025
4 min.
300 Jahre Gräfenmühle in Neukirchen: Darum ist das Jubiläumsbrot ein Renner
Nadja Oehler (links) und Ute Thomas brachten nicht nur das Jubiläumsbrot „300 Jahre Gräfenmühle“ der Bäckerei Dörr an die Besucher. Auch leckeren Kuchen und Kaffee hatten sie Angebot.
Zwischen Mehlsäcken, Mühlsteinen und Musik: Die Gräfenmühle feiert – und ein Laib Brot wird zum Symbol gelebter Regionalität.
Annegret Riedel, Jochen Walther
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
Mehr Artikel