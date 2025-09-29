Plötzlich 100 Jahre älter: Handwerksbetrieb aus dem Erzgebirge muss Familiengeschichte neu schreiben

Zschopau
Auf T-Shirt und Schildern prangt die Jahreszahl 1855. Sie wurde bislang als Gründung der Bäckerei in Familienbesitz angenommen. Doch diese Jahreszahl stimmt nur bedingt.
Dass man zum Geburtstag häufig überrascht wird, ist meist nichts verwunderliches. Dass Manja Engel allerdings so eine Überraschung zu „ihrem“ Geburtstag bekommt, damit hätte wohl keiner gerechnet. Denn die lange angenommene Familiengeschichte wird mit einem Mal neu geschrieben.
