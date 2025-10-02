Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Praxis von Dr. Bálint in Marienberg wird Teil des MVZ Gornau: Was ändert sich für die Patienten?

Praxis von Dr. Bálint in Marienberg wird Teil des MVZ Gornau: Was ändert sich für die Patienten?
Das Medizinische Versorgungszentrum Gornau hat die orthopädisch-unfallchirurgische Praxis von Dr. Bálint in der Marienberger Töpferstraße übernommen. Warum der Mediziner diesen Schritt gegangen ist und wie seine Patienten davon profitieren sollen.

Die orthopädisch-unfallchirurgische Praxis von Dr. Gábor Bálint in Marienberg gehört jetzt zum Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Gornau. Wenn sich nach einer Betriebsruhe am 13. Oktober wieder die Türen öffnen, dann werden die Patienten davon zunächst nichts spüren: Das Team wurde übernommen, die vertrauten Abläufe bleiben bestehen.
