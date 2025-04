Rallye Erzgebirge: Motorsportfans erleben Rennevent aus der ersten Reihe

Zum 60. Mal fuhren Rallye-Autos auf Geschwindigkeit durch die Region. Ein Spektakel, das viele Fans anlockte, aber auch manch brenzlige Situation mit sich brachte.

Sie gilt als Auftakt der Deutschen Rallye Meisterschaft und feiert in diesem Jahr ihr 60. Jubiläum: die ADAC Rallye Erzgebirge. Was als Rallye Wismut am 30. Juni 1962 begann, zählt heute laut Veranstalter zu den Top-Ereignissen im Rallye Sport. Am Freitag führte der Wettkampf auch an eine Strecke rund um Gelenau und Thum mit zwei von zwölf...