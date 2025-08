Rave Nation bringt Techno-Legenden nach Zschopau zurück

Zschopau feiert ein Revival: Die „Rave Nation“ macht Station vor dem ehemaligen MZ-Werk. Erinnerungen an die 90er werden lebendig. Mit dabei: Dr. Motte – der Mitbegründer der Loveparade.

Der Bass kehrt zurück an einen Ort voller Musikgeschichte: Am Samstag feiert die Eventreihe „Rave Nation“ ihre Premiere in Zschopau – und das ausgerechnet vor dem ehemaligen MZ-Werk, das einst auch Schauplatz legendärer Nächte in der gleichnamigen Großraumdiskothek war, bevor diese um die 2000er schließen musste. Heute befindet sich...