Renault prallt im Erzgebirge gegen Baum

Rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls in Börnichen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz berichtet, war am Dienstagnachmittag ein 52-jähriger Mann mit seinem Renault auf der Hauptstraße aus Richtung Wünschendorf kommend unterwegs. Gegen 15.50 Uhr geriet das Fahrzeug kurz nach dem Ortseingang Börnichen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 52-Jährige blieb unverletzt, stellte sich aber dennoch einem Arzt vor – zur Blutentnahme. Ein mit ihm vorgenommener Atemalkoholtest hatte einen Wert von 1,4 Promille ergeben. Für den Mann folgten die Sicherstellung seines Führerscheines sowie eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, heißt es in der Mitteilung weiter. (bz)