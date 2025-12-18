Sonderfahrt nach Bethlehem: Wie ein Bus den Weißbacher Krippenweg bereichert

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In den Augen von Günter Müller (links) und Holger Haase bringt die „Sonderfahrt nach Bethlehem“ eine willkommene Abwechslung in den Krippen- und Pyramidenweg.
In den Augen von Günter Müller (links) und Holger Haase bringt die „Sonderfahrt nach Bethlehem“ eine willkommene Abwechslung in den Krippen- und Pyramidenweg. Bild: Andreas Bauer
Vor dem Haus von Bärbel und Steffen Weber steht die größte Pyramide entlang des Weißbacher Wegs.
Vor dem Haus von Bärbel und Steffen Weber steht die größte Pyramide entlang des Weißbacher Wegs. Bild: Andreas Bauer
Sogar in so manchem Kellerfenster wartet eine Attraktion.
Sogar in so manchem Kellerfenster wartet eine Attraktion. Bild: Andreas Bauer
Die reichlich 10 Kilometer lange Route ist mit großen Tafeln ausgeschildert.
Die reichlich 10 Kilometer lange Route ist mit großen Tafeln ausgeschildert. Bild: Andreas Bauer
Im Dunkeln entfalten die Krippen und Pyramiden einen besonderen Reiz.
Im Dunkeln entfalten die Krippen und Pyramiden einen besonderen Reiz. Bild: Andreas Bauer
In den Augen von Günter Müller (links) und Holger Haase bringt die „Sonderfahrt nach Bethlehem“ eine willkommene Abwechslung in den Krippen- und Pyramidenweg.
In den Augen von Günter Müller (links) und Holger Haase bringt die „Sonderfahrt nach Bethlehem“ eine willkommene Abwechslung in den Krippen- und Pyramidenweg. Bild: Andreas Bauer
Vor dem Haus von Bärbel und Steffen Weber steht die größte Pyramide entlang des Weißbacher Wegs.
Vor dem Haus von Bärbel und Steffen Weber steht die größte Pyramide entlang des Weißbacher Wegs. Bild: Andreas Bauer
Sogar in so manchem Kellerfenster wartet eine Attraktion.
Sogar in so manchem Kellerfenster wartet eine Attraktion. Bild: Andreas Bauer
Die reichlich 10 Kilometer lange Route ist mit großen Tafeln ausgeschildert.
Die reichlich 10 Kilometer lange Route ist mit großen Tafeln ausgeschildert. Bild: Andreas Bauer
Im Dunkeln entfalten die Krippen und Pyramiden einen besonderen Reiz.
Im Dunkeln entfalten die Krippen und Pyramiden einen besonderen Reiz. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Sonderfahrt nach Bethlehem: Wie ein Bus den Weißbacher Krippenweg bereichert
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum 11. Mal lockt die weihnachtliche Tradition des Amtsberger Ortsteils zig Gäste an. Vor allem an Wochenenden sind die Ausstellungsstücke entlang der Straße gefragt – darunter eine besondere Neuheit.

Busse haben es Holger Haase seit seiner frühesten Kindheit angetan. Für ihn gab es nichts Schöneres, als in einen Ikarus 55 zu steigen und damit durch den Ort zu rollen. „Oft bin ich auch mit meiner Mutter nach Zschopau mitgefahren. Sie war auf den Bus angewiesen“, erzählt der Weißbacher, der inzwischen selbst seit 38 Jahren als Busfahrer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.11.2025
3 min.
Zschopau: Straßenbeleuchtung wochenlang defekt – jetzt funktioniert das Licht wieder
Die Bushaltestelle an der Zschopauer Berufsschule ist abgelegen.
Besonders an der stark frequentierten Bushaltestelle am Berufsschulzentrum der Motorradstadt hatte der lange Ausfall für Ärger und Sicherheitsbedenken gesorgt. Jetzt ist die Reparatur abgeschlossen – doch die Frage bleibt, warum es so lange dauerte.
Mike Baldauf
18:03 Uhr
5 min.
Sachen gibt’s: Wie ein Atomkraftwerk beinahe den Traum eines Limbacher Triathleten vom Ironman auf Hawaii zerstörte
Da war die Welt noch in Ordnung: Alexander Kunze nach dem Zieleinlauf in Chattanooga Da dachte er noch, er habe die Quali für Hawaii 2026 gepackt.
Alexander Kunze hat schon sehr viel erlebt – tolle wie tragische Momente. In diesem Sommer kam eine weitere ziemlich verrückte Story dazu – mit einem Happy End, das nicht ganz billig war.
Thomas Reibetanz
21.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Frauen retten die Bergmänner der Ortspyramide
Christine Uhlmann, Claudia Richter, Sylvia Reichel und Marion Weißbach (v. l.) in Aktion.
Mit Farbe, Pinsel, Spachtel und Holzkitt widmen sich die Krumhermersdorfer Schnitzer einem besonderen Exemplar. Die Ortspyramide wird fit für die bevorstehende Saison gemacht.
Christof Heyden
12:00 Uhr
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
In dem Chemnitzer Einkaufszentrum in der Innenstadt schließt schon bald der nächste Laden.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
18:02 Uhr
3 min.
Einbruch in Hotel im Erzgebirge: Polizei fasst Tatverdächtigen
Nach dem Einbruch im Berghotel Bärenstein haben Ermittler den mutmaßlichen Dieb geschnappt.
Zu Pfingsten wurde im Berghotel Bärenstein ein Tresor aus der Wand gerissen und 20.000 Euro wurden gestohlen. Der mutmaßliche Dieb ist geschnappt. Warum es für Bergwirt Dennis Feist dennoch nur ein schwacher Trost ist.
Patrick Herrl
Mehr Artikel