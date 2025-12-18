Sonderfahrt nach Bethlehem: Wie ein Bus den Weißbacher Krippenweg bereichert

Zum 11. Mal lockt die weihnachtliche Tradition des Amtsberger Ortsteils zig Gäste an. Vor allem an Wochenenden sind die Ausstellungsstücke entlang der Straße gefragt – darunter eine besondere Neuheit.

Busse haben es Holger Haase seit seiner frühesten Kindheit angetan. Für ihn gab es nichts Schöneres, als in einen Ikarus 55 zu steigen und damit durch den Ort zu rollen. „Oft bin ich auch mit meiner Mutter nach Zschopau mitgefahren. Sie war auf den Bus angewiesen“, erzählt der Weißbacher, der inzwischen selbst seit 38 Jahren als Busfahrer...