Thomas Walther zur Energiewende im Erzgebirge: Ohne Bürgerbeteiligung wird es nicht gehen

Drebach. Die Bundesregierung will die Rahmenbedingungen für Solarstrom neu ordnen. Was bedeutet das für regionale Initiativen wie die Bürgerenergie Erzgebirge? Vorstand Thomas Walther spricht über Chancen, Grenzen – und warum die Genossenschaft vor allem auf Nähe setzt.

Freie Presse: Die Bundesregierung will die fixe Einspeisevergütung für kleine Solaranlagen weiter beschneiden. Droht jetzt ein Rückschlag für den Ausbau erneuerbarer Energien?