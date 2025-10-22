Trotz vier Kindern und viel Arbeit: Publikumsliebling hält dem Getzen-Rodeo im Erzgebirge die Treue

Für Kenny Lötzsch steht die Familie an erster Stelle. Auch seine Firma ist dem Drebacher wichtig. Trotzdem können sich die Fans beim Hard-Enduro in Grießbach wieder auf den Lokalmatadoren freuen.

Müssen wieder einmal die Windeln gewechselt werden, dann ist Kenny Lötzsch zur Stelle. „Ich bin da komplett mit eingebunden", sagt der Drebacher, der vor acht Wochen zum vierten Mal Vater geworden ist. Auch wenn bei den beiden ältesten Kindern Hausaufgaben für die Schule anstehen, gibt er gern Tipps. „Meine Frau Linda und ich sind da ein...