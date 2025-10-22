Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Zschopau
  • |

  • Trotz vier Kindern und viel Arbeit: Publikumsliebling hält dem Getzen-Rodeo im Erzgebirge die Treue

In dieser Woche hat Kenny Lötzsch seine KTM-Maschine, auf der er in den vergangenen zwei Monaten fleißig trainierte, noch einmal neu hergerichtet.
In dieser Woche hat Kenny Lötzsch seine KTM-Maschine, auf der er in den vergangenen zwei Monaten fleißig trainierte, noch einmal neu hergerichtet. Bild: Andreas Bauer
In dieser Woche hat Kenny Lötzsch seine KTM-Maschine, auf der er in den vergangenen zwei Monaten fleißig trainierte, noch einmal neu hergerichtet.
In dieser Woche hat Kenny Lötzsch seine KTM-Maschine, auf der er in den vergangenen zwei Monaten fleißig trainierte, noch einmal neu hergerichtet. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Trotz vier Kindern und viel Arbeit: Publikumsliebling hält dem Getzen-Rodeo im Erzgebirge die Treue
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für Kenny Lötzsch steht die Familie an erster Stelle. Auch seine Firma ist dem Drebacher wichtig. Trotzdem können sich die Fans beim Hard-Enduro in Grießbach wieder auf den Lokalmatadoren freuen.

Müssen wieder einmal die Windeln gewechselt werden, dann ist Kenny Lötzsch zur Stelle. „Ich bin da komplett mit eingebunden“, sagt der Drebacher, der vor acht Wochen zum vierten Mal Vater geworden ist. Auch wenn bei den beiden ältesten Kindern Hausaufgaben für die Schule anstehen, gibt er gern Tipps. „Meine Frau Linda und ich sind da ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
16:00 Uhr
4 min.
Getzen-Rodeo: Auf das Finale der Enduro-WM folgt im Erzgebirge die nächste Weltmeisterschaft
Pascal Sadecki vom Team Enduro Fleischer wird als Newcomer im Getzen-Wald seine Runden drehen.
In Grießbach macht Freitag und Samstag die Hard-Enduro-WM Station. Beim Spektakel im Getzen-Wald ist erstmals ein Lokalmatador dabei, der gerade erst bei „Rund um Zschopau“ sein Können gezeigt hat.
Thomas Fritzsch
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
15:00 Uhr
4 min.
Grießbacher Getzenpfanne ist angeheizt für die FIM-Hard-Enduro-Weltmeisterschaft
Manuel Lettenbichler (rechts) aus Bayern und der Brite Billy Bolt, hier bei einem Besuch im Deutschen Enduro-Museum in Zschopau, sind in Grießbach die heißesten Anwärter auf den Sieg.
Sportler und Fans dürfen sich beim Getzen-Rodeo auf eine drei Kilometer lange Runde mit vielen Leckerbissen freuen. Als Favorit gilt wieder Manuel Lettenbichler, doch auch drei Briten sind heiß.
Thomas Fritzsch
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
Mehr Artikel