Getzen-Rodeo: Auf das Finale der Enduro-WM folgt im Erzgebirge die nächste Weltmeisterschaft

In Grießbach macht Freitag und Samstag die Hard-Enduro-WM Station. Beim Spektakel im Getzen-Wald ist erstmals ein Lokalmatador dabei, der gerade erst bei „Rund um Zschopau“ sein Können gezeigt hat.

Nach dem Finale der Enduro-Weltmeisterschaft in Zschopau dürfen sich die Motorsport-Fans im Erzgebirge sofort aufs nächste internationale Highlight quasi direkt vor der Haustür freuen. Mit dem Getzen-Rodeo steigt am Freitag und Samstag in Grießbach der sechste von sieben Läufen der Hard-Enduro-Weltmeisterschaft. Führender in der... Nach dem Finale der Enduro-Weltmeisterschaft in Zschopau dürfen sich die Motorsport-Fans im Erzgebirge sofort aufs nächste internationale Highlight quasi direkt vor der Haustür freuen. Mit dem Getzen-Rodeo steigt am Freitag und Samstag in Grießbach der sechste von sieben Läufen der Hard-Enduro-Weltmeisterschaft. Führender in der...