Pascal Sadecki vom Team Enduro Fleischer wird als Newcomer im Getzen-Wald seine Runden drehen.
Pascal Sadecki vom Team Enduro Fleischer wird als Newcomer im Getzen-Wald seine Runden drehen. Bild: Thomas Fritzsch
Zschopau
Getzen-Rodeo: Auf das Finale der Enduro-WM folgt im Erzgebirge die nächste Weltmeisterschaft
Von Thomas Fritzsch
In Grießbach macht Freitag und Samstag die Hard-Enduro-WM Station. Beim Spektakel im Getzen-Wald ist erstmals ein Lokalmatador dabei, der gerade erst bei „Rund um Zschopau“ sein Können gezeigt hat.

Nach dem Finale der Enduro-Weltmeisterschaft in Zschopau dürfen sich die Motorsport-Fans im Erzgebirge sofort aufs nächste internationale Highlight quasi direkt vor der Haustür freuen. Mit dem Getzen-Rodeo steigt am Freitag und Samstag in Grießbach der sechste von sieben Läufen der Hard-Enduro-Weltmeisterschaft. Führender in der...
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
22.10.2025
3 min.
„Kartoffelreibe“, „Buttermilchrinne“, „Speckschwarte“ – Pikante Prüfungen bei der nächsten Enduro-WM im Erzgebirge
Der Brite Mitch Brightmore beim GetzenRodeo 2023. Auch am Wochenende werden viele Zuschauer beim Freiluft-Spektakel nahe Zschopau erwartet.
Nur eine Woche nach dem klassischen Enduro „Rund um Zschopau“ kommt die Hard-Weltmeisterschaft der Kletterkünstler nach Grießbach: Aber was verbirgt sich hinter GetzenRodeo?
Thorsten Horn
18:00 Uhr
4 min.
Trotz vier Kindern und viel Arbeit: Publikumsliebling hält dem Getzen-Rodeo im Erzgebirge die Treue
In dieser Woche hat Kenny Lötzsch seine KTM-Maschine, auf der er in den vergangenen zwei Monaten fleißig trainierte, noch einmal neu hergerichtet.
Für Kenny Lötzsch steht die Familie an erster Stelle. Auch seine Firma ist dem Drebacher wichtig. Trotzdem können sich die Fans beim Hard-Enduro in Grießbach wieder auf den Lokalmatadoren freuen.
Andreas Bauer
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:30 Uhr
4 min.
Mit Tatort-Melodie gegen Betrüger: Die etwas andere Präventionsveranstaltung in Limbach-Oberfrohna
Mit Hilfe des Polizeiorchesters klärte Polizeirätin Maika Nitzsche in Limbach-Oberfrohna zum Telefonbetrug auf.
Fast täglich verzeichnet das Glauchauer Polizeirevier versuchten Telefonbetrug. Opfer gibt es auch in Limbach-Oberfrohna. Ein Konzert des Polizeiorchesters warnte auf besondere Weise vor den Tätern.
Julia Grunwald
