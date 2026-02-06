Vollsperrung zwischen Zschopau und Wilischthal: Warum die S 228 jetzt wieder dicht ist

Ab Montag müssen Autofahrer auf der Strecke zwischen Zschopau und dem Abzweig Wilischthal mehr Zeit einplanen: Die Staatsstraße wird voll gesperrt – und das bis zum Ende der Winterferien. Warum die Sperrung notwendig ist und welche Umleitung vorgesehen ist.

Autofahrer zwischen Zschopau und Wilischthal müssen sich ab Montag auf Umwege einstellen: Die Staatsstraße 228 wird vom Stadtausgang Zschopau bis zum Abzweig der S 231 Richtung Wilischthal voll gesperrt. Grund sind Forstarbeiten im Steilhanggebiet. Die Sperrung gilt nach Angaben von Forstrevierleiter Thomas Köhler bis zum Ende der Winterferien.