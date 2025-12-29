MENÜ
Vor allem in der Weihnachtszeit kommt Martin Rein immer wieder gern in die Heimat, weil ihm die erzgebirgische Kultur am Herzen liegt.
Vor allem in der Weihnachtszeit kommt Martin Rein immer wieder gern in die Heimat, weil ihm die erzgebirgische Kultur am Herzen liegt. Bild: Andreas Bauer
Hier ist der Organist an der Orgel der Konzerthalle in Hongkong zu sehen.
Hier ist der Organist an der Orgel der Konzerthalle in Hongkong zu sehen. Bild: Martin Rein
Der weltberühmte Lauf „City to Surf“, der zum Bondi Beach in Sydney führt, ist für Martin Rein ein Muss.
Der weltberühmte Lauf „City to Surf“, der zum Bondi Beach in Sydney führt, ist für Martin Rein ein Muss. Bild: Martin Rein
Am 1. Januar ist der Organist in der Drebacher Kirche zu erleben.
Am 1. Januar ist der Organist in der Drebacher Kirche zu erleben. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Wahl-Australier gibt Neujahrskonzert an Drebacher Orgel
Von Andreas Bauer
Zuhause ist Martin Rein in Australien. Gespielt hat der Organist schon in London, Paris oder Rio de Janeiro. Jetzt ist das Erzgebirge an der Reihe, denn der Musiker ist mal wieder in der Heimat.

Auf sechs Kontinenten war Martin Rein schon zu erleben. Auf der berühmten Orgel in der Pariser Kathedrale Notre-Dame hat der Musiker ebenso gespielt wie im St. George’s Dom von Kapstadt, in der Orchard-Road Presbyterian Church in Singapur, in der King’s Chapel in Boston oder dem San-Sebastiao-Dom von Rio de Janeiro. Zuhause ist der gebürtige...
